Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

По мнению следствия, Тымчук мог погибнуть при чистке наградного оружия — пистолета. Он скончался у себя дома от полученных травм.

Народный депутат Антон Геращенко в своем Facebook-аккаунте сообщил, что инцидент произошел около 12:00 19 июня. «На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции», — добавил он.

В беседе с телеканалом «112 Украина» Геращенко рассказал, что супруга Тымчука после выстрела позвонила в больницу и сообщила о случившемся. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть депутата.

Дмитрий Тымчук родился в Чите 27 июня 1972 года. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе. Так, в июле 2017-го, нардеп назвал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова претендентом на пост главы объединенных республик Донбасса — самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В июне того же года Тымчук заявил, что российская армия может атаковать Украину из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Харькова и Киева. Он также отмечал, что украинский Генштаб не считает участок госграницы в районе ДНР и ЛНР самым опасным.

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