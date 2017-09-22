Депутат Рады рассказал о выделении ветеранам АТО земли на свалке

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что ветеранам боевых действий в Донбассе выделили землю на свалке в Киевской области. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Группа офицеров-участников АТО (антитеррористической операции) из Киевского гарнизона после долгих проволочек получила наконец земельные участки, принадлежащие им по закону. Абрамовский сельсовет Вышгородского района Киевской области выделил участки в селе Савенки. Но радость офицеров сохранялась ровно до того момента, пока они не увидели эти участки собственными глазами. После чего радость начисто пропала. Потому участки выделили ... на свалке», — сообщил Тымчук.

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В июле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице не хватает земельных участков для участников боевых действий в Донбассе. «Сейчас киевлян-участников АТО 17,5 тысяч человек. Это значит, что мы им должны предоставить около 2,5 тысяч гектаров. Давайте будем откровенными: в Киеве столько [свободной] земли нет. Это значит отдать все парки. Такого не может быть», — заявил Кличко. Он добавил, что в мэрии сейчас готовится постановление о материальной компенсации участникам конфликта в Донбассе.

Программа выделения участков земли участникам боевых действий в Донбассе была запущена Киевом в июле 2014 года. Согласно нормативным актам для ведения фермерского или личного крестьянского хозяйства ветеранам АТО положено до 2 гектаров, для ведения садоводства — до 0,12 гектара, для индивидуального дачного строительства — до 0,1 гектара.