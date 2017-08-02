Депутат Рады заявил о срыве гособоронзаказа на Украине

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что Министерство обороны Украины сорвало выполнение государственного оборонного заказа по закупкам бронетехники. Об этом парламентарий написал в среду, 2 августа, на своей странице в Facebook.

«Минобороны не заключает договоры с предприятиями "оборонки", полностью срывая (точнее — уже по факту сорвав) выполнение гособоронзаказа на этот год. Ну не нужна армии новая бронетехника, хоть тресни», — сообщил Тымчук.

По словам депутата, из-за такого положения дел на оборонных предприятиях «не сегодня-завтра тысячи работников отправятся в неоплачиваемые отпуска».

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В середине июля правоохранительные органы задержали ряд руководителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Львовского бронетанкового завода. Обвинения по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» были предъявлены начальнику Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ), начальникам отдела ЦБТУ, директору и заместителю директора бронетанкового завода.

По версии следствия, офицеры ВСУ вместе с руководством предприятия реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.

В этот же день президент страны Петр Порошенко заявил, что не позволит обворовывать украинские вооруженные силы.