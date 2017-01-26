В Киеве пожаловались на нехватку средств на производство танков

В «Укроборонпроме» заявили о нехватке средств на производство современной бронетехники. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба компании.

«Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новейшую технику из-за недофинансирования», — говорится в обращении.

В «Укрооборонпроме» отмечают, что из-за отсутствия государственных средств компания была вынуждена отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода. «Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии», — утверждают в компании.

3 января «Укроборонпром» анонсировал начало производства стрелкового оружия по стандартам НАТО, в том числе автоматической винтовки M16.

В декабре 2016-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен не только достигнуть стандартов НАТО, но и создать оружие, превосходящее российские аналоги. Для этого, по его словам, необходимо системное финансирование оборонного комплекса.

Государственный концерн «Укроборонпром» — компания, объединяющая большинство предприятий военно-промышленного комплекса Украины.