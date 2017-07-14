Высокопоставленных офицеров ВСУ задержали за продажу танковых моторов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали ряд руководителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Львовского бронетанкового завода. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своей странице в Facebook.

В частности, задержаны начальник Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ), начальники отдела ЦБТУ, директор и заместитель директора бронетанкового завода, передает НАБУ. Им предъявлены обвинения по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

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По версии следствия, офицеры ВСУ вместе с руководством предприятия реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 были приобретены бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые танковые моторы были проданы внутри страны как ненужное министерству обороны имущество.

В феврале украинские СМИ сообщили, что предприятия оборонного комплекса страны приобрели через молдавские фирмы-посредники российские двигатели для бронетранспортеров.