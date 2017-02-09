Украину уличили в закупке российских двигателей для БТР через молдавские фирмы

Государственное предприятие «Укроборонпром» закупило российские двигатели для установки на украинских бронетранспортерах БТР-80. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает телеканал ТСН.

«Укринмаш», дочернее предприятие «Укроборонмрома», приобрел 20 моторов из России с помощью молдавских фирм-посредников. Как выяснили журналисты телеканала, в Молдавии двигатели были куплены со значительной наценкой.

По информации ТСН, ранее «Укринмаш» приобретал гусеничные ленты и двигатели российского производства для бронетехники через британскую фирму Rion Assets Company LTD, также переплачивая за эти товары.

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В конце января в «Укроборонпроме» заявили о нехватке средств для производства современных танков и бронемашин. Сообщалось, что из-за отсутствия государственных средств компания была вынуждена отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода.

В феврале 2016-го в «Укроборонпроме» отмечали, что на вооружение украинской армии будут приняты БТР, адаптированные под немецкие двигатели вместо российских.

Кооперация между предприятиями российского и украинского военно-промышленного комплексов была практически прекращена после возникшего в 2014 году кризиса в отношениях между Москвой и Киевом.