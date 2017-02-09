Сообщения о поставках из России двигателей для украинских БТР сочли уткой

Данные о поставках российских военных двигателей на Украину могут быть дезинформацией, нацеленной на военную эскалацию в Донбассе. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, пишет «Парламентская газета».

Таким образом сенатор прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что государственное предприятие «Укроборонпром» закупило 20 двигателей, произведенных в России, для установки на украинские бронетранспортеры БТР-80. При этом отмечалось, что закупка была проведена через молдавские фирмы-посредники.

Озеров подчеркнул, что данные сообщения требуют тщательной проверки. «Как правило, в наших договорах в рамках военно-технического сотрудничества всегда оговаривается и жестко прописывается пункт "без права поставки в третьи страны". Думаю, это тема для отдельного разговора для наших производителей, комиссии по военно-техническому сотрудничеству, служб по экспортному контролю», — сказал российский сенатор.

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В то же время он не исключает, что речь идет об утке украинских властей, которые пытаются создать впечатление, что Москва якобы ведет двойную игру: «с одной стороны, поддерживает ополченцев Донбасса, а с другой — торгует с Киевом военной техникой и тем самым подталкивает стороны к продолжению конфликта».

«Если бы кто-то "втихаря" поставлял наши двигатели на Украину, вряд ли кто-то с украинской стороны был бы заинтересован в том, чтобы об этом стало широко известно. А раз это предано публичности, даже с учетом жесткой политики, которая проводится официальными властями Украины против всего русского, то, думаю, вряд ли кто-то давал бы такую информацию СМИ без каких-то указаний со стороны руководства страны», — резюмировал он.

Очередное обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки Вооруженных сил Украины перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.

В феврале прошлого года в «Укроборонпроме» сообщили, что на вооружение украинской армии будут приняты БТР, адаптированные под немецкие двигатели вместо российских.

Кооперация между предприятиями российского и украинского военно-промышленного комплексов была практически прекращена после начавшегося в 2014 году кризиса в отношениях между Москвой и Киевом.