После обещания Порошенко о новых танках арестовали главу бронетанкового завода

Суд в Киеве арестовал на два месяца директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, подозреваемого в махинациях на десятки миллионов гривен. Об этом сообщает «112 Украина».

Мужчину также обязали сдать загранпаспорта. Суд оставил ему право покинуть СИЗО под залог в размере двух миллионов гривен (около 4,5 миллиона рублей).

Сам арестованный не признает вину и собирается искать деньги для внесения залога.

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Как сообщал ресурс Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу Львовского бронетанкового завода, Тымкив и его заместитель были задержаны 14 июля в числе пяти человек, которые якобы причастны к махинациям с закупками двигателей для танков Т-72. По версии украинского антикоррупционного бюро, должностные лица Вооруженных сил страны в сговоре с руководителями предприятия в 2015 году приобрели для этих машин подержанные силовые установки вместо новых, растратив таким образом более 28,5 миллиона гривен (почти 65 миллионов рублей) бюджетных средств. Некоторые из закупленных моторов оказались и вовсе нерабочими.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область 14 июля заявил, что благодаря увеличению расходов на оборону государство начнет производить новое вооружение, в том числе танки и ракеты. Также украинский лидер пообещал, что никому не позволит обворовывать армию.