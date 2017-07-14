Порошенко пообещал пресечь обворовывание украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения. Об этом он сказал в пятницу, 14 июля, во время выступления на Львовском бронетанковом заводе, передает телеканал «112 Украина».

«Как верховный главнокомандующий и как президент Украины я никому не позволю обворовывать армию и никому не позволю "греть руки" на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать не позволено никому», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что «ни у кого не будет зонтика, если он коррупционер». «Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот же день был задержан ряд руководителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Львовского бронетанкового завода. Речь, в частности, идет о начальнике Центрального бронетанкового управления (ЦБТУ), главе отдела ЦБТУ, директоре и заместителе директора бронетанкового завода. Им предъявлены обвинения по статье «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

По версии следствия, офицеры ВСУ вместе с руководством предприятия реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 были приобретены бывшие в употреблении. Кроме того, некоторые танковые моторы были проданы внутри страны как ненужное министерству обороны имущество.