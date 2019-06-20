Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили

Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

По сведениям близкого Тымчуку источника, из квартиры исчезли несколько ювелирных изделий. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее жена Тымчука рассказала, что в день смерти он не спал с четырех часов утра и ходил по квартире с пистолетом в руках в течение всего дня. По ее словам, в последнее время он был подавлен, поскольку его не устраивала текущая политическая ситуация в стране.

Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Следствие рассматривает три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.

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