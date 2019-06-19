Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Представитель МВД Артем Шевченко в беседе с «Громадське» сообщил, что сейчас рассматриваются три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Ранее 19 июня стало известно, что Тымчук в момент смерти находился в доме не один, у присутствовавшей там же гражданки берут показания следователи. Соседи утверждают, что не слышали звука выстрела.

Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета.

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.

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