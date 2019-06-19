Появились подробности гибели депутата Верховной Рады Тымчука

Замглавы фракции «Народного фронта», в которую входил погибший депутат Дмитрий Тымчук, Андрей Тетерук заявил, что только следствие работает над установлением причин гибели депутата. Его слова приводит УНИАН.

«На данный момент никто не может сказать, что произошло. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство — установит только следствие», — заявил Тетерук.

Глава Нацполиции Украины рассказал журналистам, что в момент смерти нардеп находился в квартире не один, у присутствовавшей там же гражданки берут показания следователи. Соседи утверждают, что не слышали звука выстрела.

Также «Страна.ua» сообщает, что за несколько дней до смерти Тымчук отказался от участия в досрочных выборах в Верховную Раду. По его словам, среди предложений, которые он рассматривал, достойных не нашлось. Он не уточнил, какие политсилы предлагали ему место в списке.

СМИ сообщили о гибели Тымчука ранее 19 июня. По мнению следствия, Тымчук мог погибнуть при чистке наградного оружия — пистолета. Он скончался у себя дома от полученных травм.

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе. Так, в июле 2017-го, нардеп назвал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова претендентом на пост главы объединенных республик Донбасса — самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В июне того же года Тымчук заявил, что российская армия может атаковать Украину из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Харькова и Киева.

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