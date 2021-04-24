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Россиянам рассказали о лучших способах потратить последние деньги

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала россиянам о лучших способах потратить последние деньги в беседе с агентством «Прайм».

Сначала стоит разобраться, о каких именно последних деньгах идет речь. От этого зависит стратегия по их вложению, отметила Афанасьева. Так, в случае, когда человек получил некоторую сумму денег перед выходом на пенсию, однако до этого никогда не копил и не инвестировал, стоит придерживаться консервативной стратегии. Следует присмотреться к облигациям, а также научиться страховать сбережения от колебаний курса.

Подушку безопасности лучше хранить на индивидуальном инвестиционном счете. «Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие "последние деньги" нерационально», — объяснила эксперт. Как и в первом случае, эти средства лучше разместить в облигации и застраховать. При этом забрать их можно в любой момент, добавила она.

Когда человек не может найти работу, то последние деньги следует потратить на ее поиск, для чего может понадобиться переезд или переквалификация. «Не лишним будет и потратить время и деньги на изучение азов финансового планирования. Они помогут дольше продержаться при небольших ресурсах», — заключила Афанасьева.

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