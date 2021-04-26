Под закрытым на ремонт Мостом глупости застрял внедорожник

Внедорожник застрял под закрытым на ремонт Мостом глупости. Об этом пишет «Комсомольская правда».

ДТП произошло вечером в субботу, 24 апреля. Внедорожник, который стал очередной «жертвой» Моста глупости, увяз в грязи. Автомобилист решил объехать ремонтные работы, но попал в ловушку. В итоге машину помогли вытащить другие водители.

По информации издания, это уже 205-й автомобиль, который застрял под переправой.

Ранее стало известно, что проезд под переправой в Санкт-Петербурге, прозванный Мостом глупости из-за застревающих под ним автомобилей, решили закрыть. Ремонтные работы продлятся до 15 мая. За это время проведут работы по восстановлению нижнего пояса «верховой коробчатой балки пролетного строения» над улицей Труда. Затем будет принято решение о дальнейшем запрете проезда под мостом.

Планируется также повысить габарит проезда под мостом до 4,5 метра с прежних 2,7 метра.



