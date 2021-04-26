Мишустин предложил внедрить стартапы в систему высшего образования

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил активнее вводить в высших учебных заведениях практику стартапов. С данной инициативой он выступил в понедельник на совещании со своими заместителями, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина рассказал об итогах поездки в Чечню и упомянул о посещении Грозненского государственного нефтяного технического университета. Студенты этого учебного заведения, отметил он, проводят важные исследования, которые могут иметь полезное для страны практическое применение.

«Некоторые проекты впечатляют, они выполнены на столь высоком уровне, что даже не скажешь, что это студенческая работа. Надо активнее внедрять практику стартапов в нашу систему высшего образования, чтобы появлялось еще больше таких проектов и молодые люди могли реализовывать свои идеи», — пояснил Мишустин.

Премьер не впервые проявляет интерес к стартапам. Так, в ходе состоявшейся в начале апреля встречи со студентами в Московском авиационном институте он указал, что технологический подход к созданию стартапов «должен быть серьезно инкорпорирован в систему нашего высшего образования». В частности, отмечал Мишустин, это может быть темой дипломной работы студентов. Проработку возможности внедрения этих новшеств он пообещал поручить главе Минобрнауки Валерию Фалькову, а также дал слово поднять эту тему на заседании правительства.

Ранее Мишустин потребовал срочно отменить третьи смены в школах. Он напомнил, что вопрос строительства новых школ для решения ситуации обсуждался в том числе во время его визита в Чечню.