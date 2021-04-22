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Россияне с инвалидностью смогут получить второе образование бесплатно

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне с инвалидностью смогут получить бесплатно второе высшее или среднее специальное образование. Соответствующий законопроект направлен депутатами Госдумы на одобрение в правительство, сообщает РИА Новости.

«Настоящим законопроектом лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе», — говорится в пояснительной записке. В ней же указано, что изменения предлагается внести в федеральный закон «Об образовании в России».

Второе образование граждане смогут получить за счет федерального бюджета, региональных и местных бюджетов. Для этого необходимо иметь заключение медико-социальной экспертизы, в которой будет сказано, что имеющаяся инвалидность не позволяет работать по профессии.

21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что в ближайшие два года в России будет на 45 тысяч бюджетных мест в вузах больше, и бесплатно смогут учиться около 60 процентов выпускников школ.

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