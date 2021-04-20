Путин дал детям силовиков преимущество при поступлении в вузы

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии. Соответствующий документ опубликован во вторник, 20 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, дается детям сотрудников органов внутренних дел, а также детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии. Стаж службы родителей должен составлять 20 и более лет.

Аналогичные преимущества у детей бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж 20 и более лет. В документе подчеркивается, что приоритет при поступлении дети силовиков могут получить при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Отмечается, что авторами инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.

О соответствующем законопроекте стало известно в феврале. Авторы инициативы тогда объяснили, что аналогичное право есть у детей военных и этим законопроектом они пытаются ликвидировать возникшую несправедливость.

3 марта председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что государству необходимо выделить дополнительные бюджетные места в вузах выпускникам из многодетных семей и предоставить другие преференции. Он пояснил, что для успешной реализации демографической политики в обществе должна зародиться идея, что быть многодетным — это выгодно и престижно.