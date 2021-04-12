Путин изменил порядок назначения директора ФСО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет введен новый порядок назначения на должность директора Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь на соответствующий пост кандидатов будет выбирать сам глава государства после консультаций с Советом Федерации, говорится в документе на портале правовой информации.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — отмечено в указе.

Уточняется, что такая норма введена в соответствии с новым положением Конституции страны. В обязанности ФСО входит прежде всего охрана первых лиц государства, включая президента.

Ранее Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого.