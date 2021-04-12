Путин возложил цветы к памятнику Гагарину

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину на месте его приземления после первого полета в космос. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 апреля.

Ранее в понедельник глава государства прибыл в Саратовскую область. В Энгельсе у президента запланировано совещание о планах развития космической отрасли в России. В частности, из докладов зачитает генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В мире 12 апреля отмечают Международный день полета человека в космос, а в России памятную дату называют Днем космонавтики и отмечают с 1962 года. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Его полет длился 1 час 48 минут.

В 1965 году на месте приземления Гагарина был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 м. У подножия обелиска установлена скульптура первого космонавта.