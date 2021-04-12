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Путин в Энгельсе возложит цветы к памятнику Гагарину

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Фото: телеграм-канал «Вячеслава Володина»

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, во время поездки в Энгельс побывает на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в Парке покорителей космоса президент возложит цветы к памятнику Гагарину.

Также в Энгельсе у российского лидера запланировано совещание о планах развития космической отрасли в России, уточнил Песков. В частности, доклад зачитает генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В Энгельсе Путина будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова.

12 апреля отмечается День космонавтики. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство.

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