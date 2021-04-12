Президент Владимир Путин прибыл в Саратовскую область, где у него запланирована поездка в Энгельс на место приземления советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 апреля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в Парке покорителей космоса президент возложит цветы к памятнику Гагарину. Также в Энгельсе у российского лидера запланировано совещание о планах развития космической отрасли в России.

По словам Пескова, президента сопровождают спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Госдумы, космонавт Валентина Терешкова.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос, в России памятную дату называют Днем космонавтики и отмечают с 1962 года. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшем в космос. Его полет длился 1 час 48 минут.