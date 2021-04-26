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Мишустин потребовал срочно отменить третьи смены в школах

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал срочно отменить третьи смены в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что вопрос строительства новых школ для решения ситуации обсуждался в том числе во время его визита в Чечню, куда Мишустин прилетел 23 апреля.

«Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее, и не только в этом субъекте Российской Федерации», — заявил премьер.

23 марта глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что от третьей смены в школах планируется избавиться к 2025 году — к этому времени за счет строительства школ будет создано более миллиона новых мест.

Кравцов добавил, что третья смена сохраняется в четырех регионах страны — в Бурятии, Дагестане, Тыве и Чечне. Ликвидировать ее полностью пока не удалось из-за пандемии коронавируса, отметил Кравцов. Проблему планируется решить «в ближайшее время», отметил он.

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