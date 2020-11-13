Первую за пять лет школу построили в российском регионе

В поселке Подъяпольское Приморского края построили первую за пять лет школу. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На протяжении нескольких лет подобные объекты в Приморье не сдавались. Это то место, куда приятно приходить, где комфортно учиться, заниматься спортом. С появлением такой социальной инфраструктуры будет жить и развиваться поселок», — заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

На строительство школы было потрачено 296 миллионов рублей — учреждение соответствует всем современным требованиям. С первой четверти (16 ноября) в ней начнут учиться дети.

Строительство школы стало возможным благодаря нацпроекту «Образование», который планируется реализовать до 2030 года. В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.