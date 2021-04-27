Внешний вид похудевшей Адель в пальто за сотни тысяч рублей восхитил фанатов

Британская певица Адель появилась на публике в пальто за сотни тысяч рублей и порадовала поклонников своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила вечеринку в Лос-Анджелесе после церемонии вручения кинопремии «Оскар». Ее запечатлели в неоново-зеленом пальто с меховой отделкой на рукавах бренда Lapointe. Его стоимость составляет 3210 фунтов стерлингов (334 тысячи рублей).

Пользователи сети принялись обсуждать образ похудевшей певицы. Одни сочли, что раньше она выглядела лучше: «У нее обвисшая кожа?», «Будучи полной, она мне нравилась больше», «Адель утратила свои оригинальность и привлекательность», «Ее лицо сильно состарилось».

Другие, напротив, восхитились внешним видом артистки. «Она выглядит потрясающе», «Адель всегда была очень хорошенькой. Вне зависимости от потери веса, она очень талантливая женщина», «Неважно, насколько она стройная или крупная: Адель красива, несмотря ни на что», «Невероятная!» — высказывались они в комментариях под материалом.

В феврале прошлого года похудевшую Адель не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.