Известный телеведущий раскрыл главный в жизни страх

Украинский телеведущий Андрей Доманский стал гостем передачи «Позаочі» на местном канале «Интер». В интервью авторам программы он раскрыл главный в жизни страх. Об этом сообщает TV.ua.

По словам отца шестерых детей, больше всего он боится потерять работу, потому что в таком случае не сможет обеспечивать всех своих детей как от нынешней супруги, так и от бывших жен.

Доманский добавил, что еще сильнее ощутил страх безвыходной ситуации после того, как у него парализовало половину лица в 2015 году. Тогда известный телеведущий подумал, что у него случился инсульт, но врач поставил ему диагноз «воспаление тройничного нерва». Однако первоначальная версия оказалась неверной, и другие медики сказали, что мужчина может остаться с нерабочей половиной лица на всю оставшуюся жизнь.

«Где-то месяц меня вычухивали: и током били, и массаж делали, и иголки ставили. Я струхнул в какой-то момент. Подумал: "А вдруг это действительно навсегда? Что буду делать? Я же работаю лицом!" Слава богу, вылечили», — вспомнил телеведущий в интервью.

Доманский прославился на Украине благодаря участию в большом количестве телепроектов. Шоумен ведет несколько программ на телеканале «Интер», а также участвовал в юмористическом шоу с элементами мистики «Вспомнить все» на российском ТВ-3.