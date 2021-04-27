Министр обороны Белоруссии рассказал ОДКБ о попытке переворота

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе рассказал о попытке госпереворота в республике, передает БЕЛТА.
Хренин заявил, что основными источниками угрозы для стран ОДКБ является деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов, а также неурегулированные вооруженные конфликты, прежде всего в Сирии и Афганистане.
«Особое внимание участников заседания Виктор Хренин обратил на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства», — сказано в сообщении.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США.
ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в соседней стране. В России были задержаны граждане Белоруссии Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.
Позже белорусский государственный телеканал ОНТ намекнул на связь Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с подготовкой переворота.