В Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за аварии

В Крыму частично перекрыли трассу «Таврида», движение до Керчи на данный момент заблокировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Причиной временной остановки движения стала авария на 82-м километре: на трассе перевернулся грузовик Mercedes, который ехал по направлению от Керчи до Симферополя. По словам водителя, во время движения у автомобиля взорвалось одно из колес.

О пострадавших не сообщается.

В региональном МВД рассказали, что для автомобилистов организован объезд через Феодосию и поселок Насыпное.

Ранее на юго-западе Крыма часть трассы «Таврида» была перекрыта из-за схода грунта. Автомобили на Севастополь объезжали проблемный участок по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое.