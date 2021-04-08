Трассу «Таврида» перекрыли из-за схода грунта

На юго-западе Крыма часть трассы «Таврида» перекрыли из-за схода грунта. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров, передает «Интерфакс».

По словам Назарова, перекрыты движения по Президентской дороге и седьмому этапу «Тавриды». Автомобили на Севастополь пустили по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое.

Назаров уточнил, что грунт сошел в районе полигона твердых бытовых отходов, на месте ведутся работы. Сроки восстановления движения пока неизвестны.

В феврале движение по Крымскому мосту перекрывали из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, они провели в пробке более шести часов. На мосту стояли около 280 машин, в том числе 20 рейсовых автобусов. В трех районах Крыма и Керчи вводили режим угрозы чрезвычайной ситуации.