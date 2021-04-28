Россия
 
Последние новости
В России опровергли начало третьей волны COVID-19
Дуров анонсировал новую функцию Telegram
Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом покончил с собой
В США назвали вторые по мощи ВМС мира
Эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем
В России стало рекордно много фальшивых долларов
К российским границам в Черном море устремились самолеты-разведчики США
В Москве обнаружили «Пизанскую башню» 
Назарбаев передал свой пожизненный пост Токаеву
В Польше извинились за снятие российского флага во время матча на ЧМ по шашкам
Новости партнеров
Прослушать новость

Последствия взрыва в дореволюционном доме в Петербурге попали на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В одном из дореволюционных домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. ЧП случилось на улице Подковырова. Видео происшествия опубликовал портал 47channel.

По информации Пятого канала, в здании выбило стекла и начался пожар. РИА Новости сообщает, что возгорание удалось локализовать, ему присвоен второй ранг. Информация о пострадавших уточняется.

На Большом проспекте Петроградской стороны, 57 находится бывший доходный дом Урвича, построенный в начале двадцатого века.

Ранее в Петербурге загорелась Невская мануфактура. Пожар произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. При тушении пожара погиб командир отделения Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Видео: Хлопок прогремел в доме в Петроградском районе Петербурга. Начался пожар
В Петроградском районе Петербурга очевидцы сообщили о взрыве в квартире на 4 этаже
Пожар на Невской мануфактуре потушили