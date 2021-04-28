Последствия взрыва в дореволюционном доме в Петербурге попали на видео

В одном из дореволюционных домов в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв. ЧП случилось на улице Подковырова. Видео происшествия опубликовал портал 47channel.

По информации Пятого канала, в здании выбило стекла и начался пожар. РИА Новости сообщает, что возгорание удалось локализовать, ему присвоен второй ранг. Информация о пострадавших уточняется.

На Большом проспекте Петроградской стороны, 57 находится бывший доходный дом Урвича, построенный в начале двадцатого века.

Ранее в Петербурге загорелась Невская мануфактура. Пожар произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. При тушении пожара погиб командир отделения Илья Белецкий. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать поджог.