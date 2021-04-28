На Украине рассказали о связанной с газом афере Зеленского

Политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о связанной с продажей газа афере президента страны Владимира Зеленского. Он выразил мнение в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», — заявил Корнейчук.

Он добавил, что с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже. По его словам, Зеленский несет «непосредственную ответственность за эту аферу».

Политолог подчеркнул, что газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на чем зарабатывают олигархи. Они, в свою очередь, поддерживают Зеленского. «И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», — заключил Корнейчук.

27 апреля сообщалось, что на Украине резко поднялись тарифы на газ в связи с автоматическим переводом граждан страны на годовые тарифы с 1 мая.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство (93 процента) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство и президента Украины.