Более 90 процентов украинцев оказались недовольны тарифами ЖКХ

Подавляющее большинство (93 процента) украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинским Центром Разумкова.

По данным исследования, недостаточно высокими цены на услуги ЖКХ назвали лишь 0,4 процента жителей страны, оказались довольны текущей стоимостью «коммуналки» только три процента украинцев. При этом наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство (29 процентов) и президента Украины (24 процента). Верховную Раду и энергетические компании считают ответственными лишь 9,5 и семь процентов опрошенных соответственно.

Всего в рамках исследования были опрошены более двух тысяч человек из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Утверждается, что статистическая погрешность исследования не превышает 2,3 процента.

В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию.

Позже по решению президента Украины Владимира Зеленского тарифы на газ для населения были снижены на 30 процентов — до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.

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