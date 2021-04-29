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Подсчитаны ежедневные доходы бизнеса Дэвида Бекхэма

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Фото: @davidbeckham

Бизнес бывшего футболиста Дэвида Бекхэма Seven Global LLP ежедневно приносит почти 50 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей). Такие доходы компании звезды спорта подсчитало издание The Mirror.

По данным портала, в прошлом году компания Бекхэма заработала 17,4 миллиона фунтов, продавая обувь, часы, одежду и парфюмерию под брендом Becks.

Как отмечает издание, успех бизнеса футболиста контрастирует с убыточностью бренда его жены, которая производит одежду. Только в прошлом году Виктория Бекхэм получила на него ссуду в размере 9,2 миллиона долларов.

В июне прошлого года сообщалось, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм взяла кредит на сумму 6,4 миллиона фунтов стерлингов (7,9 миллиона долларов) ради спасения своего бизнеса. За последние четыре года бренд одежды Бекхэм понес убытки в 52 миллиона долларов. В 2020 году он приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

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