Сектанты подвергли Дорна пыткам в короткометражном хорроре

Украинский музыкант Иван Дорн сыграл главную роль в хоррор-проекта «Кошмары музыкантов». Фильм можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

В короткометражном фильме Дорн играет музыканта, который потерял вдохновение и испытывает творческий кризис. Его привозят в санаторий Eleusis, где обещают помочь с проблемой и гарантируют, что герой начнет выпускать новые хиты. Выясняется, что посетителей учреждения подвергают пыткам и жутким сектантским ритуалам.

Режиссером ленты стал Анджей Гавриш, работавший над клипом группы «Аигел» You're Born. В цикле «Кошмары музыкантов» ранее приняли участие и другие известные артисты, такие как Моргенштерн, Хаски и Глюкоза, а также актер Павел Деревянко и TikTok-блогеры Маха Горячева, Катя Голышева и Ваша Маруся.