Верховный суд России признал законным приговор конструктору по делу о госизмене

Верховный суд России признал законным приговор 72-летнему бывшему конструктору Виктору Прозорову, осужденному на 14 лет лишения свободы за госизмену. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело против работавшего в севастопольском конструкторском бюро «Черноморец» Прозорова по статье 275 УК РФ («Государственная измена») было возбуждено 27 мая 2018 года. В этот же день сотрудники ФСБ задержали его в Санкт-Петербурге, уточняет «Фонтанка». Конструктора этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово» по решению суда.

13 февраля 2020 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев в закрытом режиме секретное дело, приговорил Прозорова к 14 годам в колонии строгого режима. Из оглашенных в суде материалов следовало, что в деле фигурировал «некий китайский разведчик», сообщает ТАСС. У осужденного суд конфисковал

53,5 тысячи долларов и лимузин, находящийся на стоянке в Севастополе, пишет «Коммерсантъ».

Прозоров был директором и главным конструктором в «Черноморце». У него было украинское гражданство, но после присоединения Крыма он получил гражданство России. В бюро Прозоров занимался вопросами переоборудования кораблей и общался с иностранными заказчиками.