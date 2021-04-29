Врач рассказала об указывающих на ряд болезней изменениях ногтей

Кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина рассказала телеканалу «Звезда», что изменение ногтевых пластинок характеризуется разнообразием клинических проявлений, чаще всего проявляется ониходистрофия.

По ее словам, ониходистрофия это — собирательный термин, который используется для обозначения изменения ногтей. К такому недугу может приводить ряд факторов. «Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания», — пояснила специалист.

Врач также заявила, что по изменению цвета ногтевой пластинки можно предположить об определенных заболеваниях, которые могут быть у пациентов. Так, если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени, а синеватая часть ногтя часто говорит о болезни Вильсона.

При этом желтоватый цвет ногтей бывает при желтухе, нарушениях лимфо-обращения. «Темно-коричневая при болезни Аддисона, рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногтевая пластинка может менять цвет до черного», — сказала собеседница телеканала.

Кроме того, при расстройстве периферического кровообращения, при варикозном заболевании, атеросклерозе, плоскостопии может быть истончение ногтевых пластин, а при гипервитаминозах появляется ломкость ногтевых пластин и тусклость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой раскрыли указывающую на серьезное заболевание деталь. Гостева рассказала, что черное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли, или гемангиомы. Мясников согласился с тем, что при появлении данного симптома следует обязательно обратиться к врачу.