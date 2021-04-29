Совладелец Внуково объяснил уход самолета с Навальным на запасной аэродром

Самолет авиакомпании «Победа» рейса Берлин — Москва, в котором находился учредитель Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный, ушел на запасной аэродром в Шереметьево в январе случайно. Об этом в интервью РБК заявил совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

Журналист Тимофей Дзядко напомнил, что перед приземлением самолета с Навальным во Внуково произошел инцидент: щетка снегоуборочной машины застряла в снегу, и аэропорт не принимал рейсы некоторое время. «Это была случайность, — объяснил Ванцев. — Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать просто так. Я напомню, что в ту неделю в середине января из-за большого снегопада закрывались и Шереметьево, и Домодедово (они не успевали убирать полосу), а мы принимали борты в качестве запасного аэропорта».

Совладелец Внуково добавил, что сотрудники аэропорта вытащили застрявшую щетку спустя 15 минут. К тому времени командир самолета уже решил уйти на запасной аэродром. «Вместе с ним ушло на запасной [аэродром] еще три борта. Но один [из них] развернулся и вернулся во Внуково, потому что мы уже освободили полосу и сообщили об этом. Очень простая история. Если бы не этот пассажир (Алексей Навальный — прим. «Ленты.ру»), вы бы мне этот вопрос никогда в жизни не задали», — заключил Ванцев.

Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.