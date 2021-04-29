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Дочь Уилла Смита совершила каминг-аут

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Уиллоу Смит
Уиллоу Смит
Фото: Jerritt Clark / Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка в ходе передачи Red Table Talk. Запись беседы была опубликована в Facebook-аккаунте шоу.

20-летняя актриса и певица рассказала, что она полиаморка — состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне. Во время программы она также объяснила своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что моногамия обычно приводит к изменам, тогда как полиамория является более открытым и честным форматом.

«Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?» — объяснила Смит. Она добавила, что в своем кругу общения полиаморна только она, и у ее друзей гораздо больше секса, чем у нее.

Ранее актриса Джада Пинкетт-Смит, супруга актера Уилла Смита, и их дочь Уиллоу одновременно признались в сексуальном влечении к женщинам. При этом 20-летняя дочь артистов призналась, что еще не состояла в отношениях с девушками.

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