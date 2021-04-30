Внук нарядил 75-летнего деда в свою модную одежду и сделал его звездой соцсетей

Пожилой житель Германии надел модную одежду 24-летнего внука и стал звездой интернета. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 75-летний Алойз Абрам (Alojz Abram) стал знаменитым в соцсетях после того как в 2016 году его внук Янник Дифенбах (Jannik Diefenbach) дал ему примерить свою повседневную одежду.

«Я предложил деду нарядиться в мои вещи. К моему удивлению, ему сразу понравилась эта идея. Мы сделали несколько фотографий и выложили их в интернет, юзеры их оценили. Дедушке очень понравилось этим заниматься, он чувствует себя довольно комфортно и свободно перед камерой. С тех пор мы снимаем его образы почти каждый день», — поделился Дифенбах.

Парень признался, что совместная деятельность очень сблизила их. «Мы всегда были близки. Когда я был ребенком, раз в неделю он забирал меня после школы. Мы играли в настольный теннис, футбол и другие игры. Теперь, когда у нас есть общее хобби, мы определенно стали еще ближе. Мы проводим много времени вместе, работаем, путешествуем и наслаждаемся жизнью», — подчеркнул он.

Внук публикует фотографии деда в своем Instagram-аккаунте. Сейчас на его страницу подписан один миллион человек.

Дифенбах добавил, что Абраму нравится его популярность. «Поначалу он не понимал своей славы, потому что не был глубоко погружен в социальные сети. Теперь он любит, когда его узнают на улицах, и всегда рад, когда кто-то просит сделать с ним селфи. Ему определенно нравится быть знаменитым», — заверил Янник.

Ранее в апреле пожилые муж и жена нарядились панками, стали моделями и прославились в сети. 86-летняя Мари-Луиза (Marie-Louise) и 87-летний Рене Глемарец (Rene Glemarec) были замечены в провокационной гендерно-нейтральной одежде, сшитой их внуком, модельером Флорентином Глемарецом, для собственного бренда EGONlab. Пара вышла в свет в одинаковых комплектах красного и белого цветов, состоящих из классических пальто средней длины, шорт с оборванными краями и высоких сапог на шнуровке с массивной подошвой. Их образы дополнили солнцезащитные очки и защитные маски на лицах.