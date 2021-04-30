Богатый мужчина оказался единственным пассажиром на борту Boeing 737

Богатый мужчина из Израиля оказался единственным пассажиром в самолете, рассчитанном на 160 человек. Об этом сообщает Independent.

Как пишет издание, воздушное судно совершило перелет по маршруту из Тель-Авива в Касабланку и обратно. Бизнесмену, временно проживающему в Марокко, пришлось в экстренном порядке арендовать лайнер, чтобы его доставили в средиземноморскую страну на лечение.

Согласно данным веб-сайта отслеживания FlightRadar24, узкофюзеляжный самолет преодолел расстояние в 2,5 тысячи миль за шесть часов. Преимущественно полет прошел над Средиземным морем. Уточняется, что на борту Boeing 737 может разместиться до 160 пассажиров.

Ранее в апреле российский рэпер Джиган арендовал частный самолет, чтобы полететь на отдых в Турцию вместе с семьей. Певец опубликовал ролик в своем Instagram, демонстрируя роскошь лайнера: кожаные кресла, белые скатерти на столах и шампанское в бокалах.