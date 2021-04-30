В России предложили брать дополнительный сбор с выезжающих за границу туристов

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести дополнительный сбор с россиян, выезжающих на отдых за границу. Свою позицию он выразил на презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», передает РБК.

Так, по словам спикера, «выездной сбор» поможет привлечь денежные средства, которые вывозятся за пределы страны, для развития внутреннего туризма.

Как уточняет источник, Кожемяко уже выступал с такой же инициативой на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля, однако представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, этот вопрос не рассматривается правительством.

В ноябре 2020 года в России предложили брать курортный сбор во всех регионах страны. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как отмечается, спикер Совфеда предложила принять закон о сборе, который будет действовать для туристов на территории всей страны.