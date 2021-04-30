Россиян задумали обязать платить больше за автотюнинг

МВД России задумалось о введении новых пошлин на автотюнинг и разработало соответствующий законопроект — для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию машины и свидетельства о соответствии ТС правилам безопасности граждан обяжут заплатить две с половиной тысячи рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Получение свидетельства о соответствии тюнингованного автомобиля правилам безопасности подорожает почти на 50 процентов — вместо прежних 800 рублей за документ придется заплатить полторы тысячи. Помимо этого ведомство предлагает внести новые пошлины за тюнинг. Разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будет стоить одну тысячу рублей. Допуск машины к перевозке опасных грузов обойдется в полторы тысячи рублей, а продление этого доступа — в одну тысячу.

Под законопроект попадает более 500 тысяч владельцев автомобилей с измененной конструкцией.

Самый распространенный случай изменения конструкции автомобиля — перевод машины на газовое топливо. Среди других частых изменений — установка лебедок, больших нештатных колес, силовых бамперов, системы освещения для поездок по лесу, экспедиционных багажников, двигателей от других авто. Для всех подобных изменений требуется разрешение ГИБДД. Владельцы тюнингованных автомобилей, не имеющие таких разрешений, могут быть оштрафованы.

Ежегодно граждане получают от ГИБДД более 200 тысяч разрешений.

С 1 февраля текущего года все изменения в конструкции машины необходимо зафиксировать в специальном реестре. Любое дополнительное оборудование для автомобиля, не сертифицированное заводом-изготовителем, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории.