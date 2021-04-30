Невеста приняла роды теленка на собственной свадьбе

Австралийка приняла роды у коровы во время собственной свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония прошла на ферме недалеко от Портленда, штат Виктория, 24 апреля. В разгар торжества корова по имени Жако Драма (Jacot Drama) начала рожать, и невесте Джессе Лоус (Jessa Laws) пришлось помогать животному прямо в свадебном платье.

«Накануне мы с Беном шутили, что Жако Драма обязательно разродится в день нашей свадьбы», — отметила Лоус.

Австралийка рассказала, что эта корова и прежде любила выкинуть что-нибудь оригинальное в самый неподходящий момент, так что случившееся ее не особенно удивило.

Роды, которые были сложными из-за больших размеров плода, помогали принимать семь фермеров, приглашенных на свадьбу в качестве гостей. Появившегося в знаменательный день теленка назвали Дестени (Судьба).

Джесса надеется, что ее свадебное платье, испачканное во время родов, удастся восстановить, хотя и не очень переживает по этому поводу. Она сказала, что воспоминания о таком невероятном событии намного дороже 1,2 тысячи австралийских долларов (70 тысяч рублей), заплаченных за подвенечный наряд.

Ранее сообщалось, что в американском городе Пунта-Горда, штат Флорида, пара сыграла свадьбу в грязевом треке для гонок по бездорожью. После обмена кольцами жених дотащил невесту до трека, уложил в грязь, а затем улегся рядом под смех свидетелей.

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