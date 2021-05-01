В России появился новый способ покупки автомобиля

С 1 мая в России появился новый способ покупки и продажи подержанных автомобилей. Теперь это можно сделать через портал «Госуслуги», сообщает «Российская газета».

Сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД автоматически. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля.

Чтобы продать машину, необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО на имя старого владельца, а также подать на портале заявление. Вдобавок продавцу следует будет определиться, будет ли он оставлять себе госномер.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года подержанные машины в России подорожали на 5,2 процента, обогнав по этому показателю новые автомобили. Последние стали дороже на 3,8 процента.