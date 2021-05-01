Нападение на инкассаторский автомобиль попало на видео

В Южной Африке неизвестные напали на инкассаторский автомобиль, обстреляли во время движения, а затем начали преследование. Видеозапись с видеорегистратора служебной машины публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.

На видео попал момент начала обстрела, произошедшего 22 апреля. Пули пробили водительское стекло, а сам водитель, испугавшись стрельбы, чуть было не потерял управление. Однако он не растерялся и начал маневрировать, разворачиваясь на 180 градусов и направляя автомобиль прямо на нападавших.

За несколько минут до маневра он предупредил сидящего рядом коллегу, сказав что «они [преступники] собираются выстрелить». После этого напарник сразу же достал автомат.

Инкассаторы пытались оторваться и одновременно вызвать подмогу. В результате инцидента никто из них не пострадал.