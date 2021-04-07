Инкассатор застрелил своего коллегу в российском городе

В Нижнем Новгороде инкассатор застрелил своего коллегу во время инструктажа по стрельбе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 7 апреля на улице Минеева в Автозаводском районе. Сотрудники логистической компании «Бринкс» отрабатывали стрельбу. В ходе занятия один из инкассаторов выстрелил в своего 23-летнего коллегу. Молодой человек скончался на месте.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.