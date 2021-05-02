Вице-президент США Камала Харрис получила новую должность. Теперь она займет пост главы американского Национального космического совета. Об этом она написала в Twitter.

«Как я уже говорила ранее: в Америке, когда мы стремимся к Луне, мы ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — говорится в публикации.

As I've said before: In America, when we shoot for the moon, we plant our flag on it. I am honored to lead our National Space Council. — Vice President Kamala Harris (@VP) May 1, 2021

В феврале источники в Белом доме раскрыли приоритеты вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике: ими станут кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения.

Харрис заняла эту должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.