Мир
 
Последние новости
Россиянам назвали четыре способа накопить на достойную пенсию
Россиянам назвали случаи для получения двух пенсий одновременно
Диетолог назвала наименее вредный кофе
В России упростят получение налогового вычета на участки и строительство домов
Эксперт рассказал о секретной игре на смартфонах Android
Раскрыты девять главных табу для желудка
Прилучный рассказал о нынешних отношениях с Муцениеце
Медики назвали пять главных последствий коронавируса
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Новости партнеров
Прослушать новость

Камала Харрис получила новую должность

Перейти в «Мою Ленту»
Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: @kamalaharris

Вице-президент США Камала Харрис получила новую должность. Теперь она займет пост главы американского Национального космического совета. Об этом она написала в Twitter.

«Как я уже говорила ранее: в Америке, когда мы стремимся к Луне, мы ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — говорится в публикации.

В феврале источники в Белом доме раскрыли приоритеты вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике: ими станут кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения.

Харрис заняла эту должность с вступлением на пост главы государства демократа Джозефа Байдена. Она стала первым вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения в истории США. До этого Харрис занимала пост генпрокурора Калифорнии, а также сенатора от этого штата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден счел Камалу Харрис умнее
Байден снова назвал Камалу Харрис президентом
Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике