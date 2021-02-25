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Раскрыты приоритеты Камалы Харрис во внешней политике

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Камала Харрис
Камала Харрис
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Раскрыты приоритеты вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике: ими станут кибербезопасность и международное взаимодействие в сфере здравоохранения. Об этом пишет телекомпания CBS со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что политик намерена активно содействовать президенту Штатов Джо Байдену в том, что касается выработки внешнеполитического курса. Источники считают, что большое внимание Харрис уделит кибербезопасности и здравоохранению, поскольку она уже проявляла интерес к этим областям на посту сенатора от штата Калифорния.

«Нельзя решить все интересующие вас вопросы без участия партнеров, и это лейтмотив новой администрации. Глобальное здравоохранение, кибербезопасность, [отношения с] Китаем, климат, региональные проблемы: все это нельзя разрешить без сильных партнеров. Полагаю, вице-президент так и думает об этом и потому считает важным участвовать в [решении этих вопросов]», — считает источник телеканала.

CBS отмечает, что при этом в первые полгода после инаугурации ни Байден, ни Харрис не планируют зарубежных поездок.

16 февраля стало известно, что Харрис проводит телефонные звонки с мировыми лидерами вместо президента. Например, она общалась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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