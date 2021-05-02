Мужчина поцеловал возлюбленную близкого друга и был убит

Молодой отец был убит в результате драки с близким другом из-за конфликта на почве ревности. Об этом сообщает Hall Live.

Речь идет об инциденте, произошедшем в октябре прошлого года между жителями города Халл в Великобритании, 28-летним Шимоном Камински (Szymon Kaminski) и 30-летним Янушом Страдомски (Janusz Stradomski).

Согласно материалу, молодые люди, которые дружили больше 20 лет, выпивали вместе в доме Камински, который пригласил в этот вечер свою возлюбленную. По словам девушки, когда ее парень пошел спать, Старомски, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался ее поцеловать.

На следующее утро пара пришла к дому обидчика и выбила его окна. Кроме того, Камински назначил своему другу встречу на железнодорожном мосту, чтобы выяснить отношения. Камера видеонаблюдения запечатлела, что Камински дважды ударил Страдомски по лицу, в результате чего тот упал на спину и ударился головой. Совершивший преступление мужчина не стал звонить в скорую помощь и оставил друга на земле без сознания.

Пострадавшему помогли прохожие, и он был доставлен в больницу. Врачи обнаружили перелом черепа, в результате чего произошло кровоизлияние в мозг. Старомски ввели в искусственную кому, он умер 29 октября.

Камински признал непредумышленное убийство и предстал перед Королевским судом Халла для вынесения приговора.

Жена погибшего заявила, что не знала, как рассказать трехлетнему сыну о том, что случилось с его отцом. «Не могу поверить, что Сизмон ничего не сделал, чтобы помочь Янушу после инцидента. Это разрушило мою жизнь и оставило моего ребенка без отца», — высказалась она.

В январе прошлого года мужчина увидел возлюбленную с другим и подбросил ей гранату. Инцидент произошел в городе Бангкок, Таиланд. По показанию одного из свидетелей, мотоциклист остановился возле многоквартирного дома и бросил через открытое окно некий предмет в квартиру на третьем этаже.