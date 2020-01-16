Мужчина увидел возлюбленную с другим и подбросил ей гранату

В городе Бангкок, Таиланд, полиция задержала мужчину, который, предположительно, увидел возлюбленную с другим и подбросил в ее дом гранату. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 13 января. По показанию одного из свидетелей, примерно в 20:00 по местному времени мотоциклист остановился возле многоквартирного дома и бросил через открытое окно некий предмет в квартиру на третьем этаже.

Полиция и специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов прибыли на место и обнаружили гранату M26. При падении устройство не сработало.

Жители квартиры пришли в ужас, когда увидели на полу гранату. По версии управляющего дома, взрывчатку подкинул 50-летний таец, который влюблен в 20-летнюю дочь жильцов. Накануне произошедшего девушка привела домой бойфренда для знакомства с родителями.

Подозреваемый находится в полицейском участке. Предположительно, задержанный совершил нападение из-за ревности. По делу идет расследование.

В ноябре прошлого года сообщалось, что жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, застукала бойфренда с другой женщиной и подожгла его дом. Ее арестовали и заключили в тюрьму с возможностью выйти под залог.

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