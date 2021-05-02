Ученый предупредил об опасности солений

Китайский ученый Центра обмена информацией о пищевых продуктах Жуань Гуанфэн предупредил, что некоторые соления могут спровоцировать кислородное голодание. Об этом пишет «ИноСМИ».

Он рассказал, что пятилетнюю девочку госпитализировали в городе Чжуцзи с синими губами и кислородным голоданием. У нее диагностировали отравление токсичными соединениями нитритами.

Ученый подчеркнул, что в овощах содержится большое количество нитратов, которые во время маринования преобразуются в опасные нитриты. При этом в соленьях со временем их концентрация уменьшается, но в первое время в маринованных овощах их больше всего.

Специалист пояснил, что содержание нитритов может достигать 100 миллиграммов на один килограмм и более, поэтому такую концентрацию не рекомендуется употреблять.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил опасные для здоровья продукты. В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире.